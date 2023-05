Sofyan Amrabat nadal jest łączony z transferem do FC Barcelony. Jednak okazuje się, że Dumę Katalonii nie będzie stać na transfer pomocnika reprezentacji Maroko.

PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Amrabat nadal znajduje się na liście życzeń FC Barcelony

Kwota odstępnego latem może wynieść już tylko 25 mln euro

Zdaniem mediów jest ona i tak zbyt wysoka, jak na możliwości blaugrany

Amrabat za drogi. Barcelona musi poszukać alternatyw

Sofyan Amrabat był jednym z głównych celów Barcelony podczas styczniowego okienka transferowego, ale klub nie był w stanie podpisać z nim kontraktu z powodu problemów ekonomicznych.

Zimą Marokańczyk był wyceniany na 40 mln euro. Latem ma kosztować już tylko 25 mln euro ze względu na wygasający w przyszłym roku kontrakt. Okazuje się jednak, że taka kwota będzie również poza zasięgiem blaugrany, która wszystkie swoje siły skupia na transferze Leo Messiego.

To poważny cios dla Barcelony, a zwłaszcza dla jej sztabu szkoleniowego, który wysoko ocenił Amrabata i uważał go za idealne wzmocnienie w środku pola. Jednak gwiazda Fiorentiny nie jest rozsądną opcją, Barca może być zmuszona do skupienia się na innych alternatywach, być może będzie nią Ruben Neves.

