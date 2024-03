IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Alvaro Valles

Alvaro Valles to bez wątpienia jeden z najlepszych bramkarzy tego sezonu La Ligi

26-latek zapowiedział już UD Las Palmas, że niebawem poszuka większych wyzwań

Bramkarzem interesuje się, między innymi, Arsenal

Trzech to już tłok. Co Arsenal planuje zrobić z obsadą bramki?

UD Las Palmas to beniaminek tego sezonu La Ligi. Fakt, iż zespół z Wysp Kanaryjskich na dziesięć kolejek przed końcem wciąż zajmuje miejsce w górnej połowie tabeli, to spora niespodzianka. Biorąc pod uwagę fakt, iż drużyna ta strzela średnio bramkę na mecz, za tak świetnymi wynikami stoi głównie defensywa. A tą dowodzi Alvaro Valles, który z pewnością ma sporo kart na ręku, by walczyć o tytuł bramkarza sezonu w rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy.

Prezydent UD Las Palmas przyznał, że golkiper poinformował go już o swoich planach. Zamierza latem odejść w poszukiwaniu większych wyzwań. Podobno już w zimowym okienku do Wysp Kanaryjskich napłynęły oferty oscylujące wokół 20 milionów euro. Wśród zainteresowanych klubów wymieniano Arsenal FC, Aston Villę i Real Betis. Pewne jest jednak, że klub z Sewilli nie wyda takiej kwoty na jednego zawodnika. Wiele wskazuje zatem na to, że 26-latek przeniesie się latem do Premier League.

Pytanie brzmi: co planują Kanonierzy? Postawienie na Davida Rayę nad Aarona Ramsdale’a już jest gorąco komentowane. Sprowadzenie trzeciego klasowego golkipera wydaje się mało logiczne. Zwłaszcza, że wykupienie Rayi z Brentfordu FC jest właściwie formalnością. Wydaje się zatem, że londyńczycy już szykują się na odejście Ramsdale’a, a o miejsce między słupkami powalczyć mieliby w nowym sezonie dwaj Hiszpanie.

Valles rozegrał w tej kampanii już 28 spotkań w La Lidze. W siedmiu z nich udało mu się zachować czyste konta.

