Alonso zaliczy miękkie lądowanie? Gigant o nim marzy

Xabi Alonso stracił pracę w Realu Madryt i trafił na rynek wolnych trenerów. O tej kandydaturze marzą europejscy giganci. Po Hiszpana zamierza zgłosić się Manchester United - informuje "The Times".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Manchester United zainteresowany Alonso

Xabi Alonso wytrzymał na Santiago Bernabeu raptem kilka miesięcy. Współpraca z Realem Madryt dobiegła końca w poniedziałek, zaraz po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. W mediach pojawiają się sprzeczne informacje o szczegółach rozstania – nie brakuje sugestii, że z pracy zrezygnował sam szkoleniowiec, choć klub również był skłonny go pożegnać. Nie podołał wielkim oczekiwaniom, a w dodatku kluczowi piłkarze byli przeciwni jego metodom.

Nie ulega wątpliwościom, że mimo tego niepowodzenia Alonso wciąż jest łakomym kąskiem na rynku. Po opuszczeniu Realu Madryt może zaliczyć miękkie lądowanie i trafić do innego europejskiego giganta. „The Times” twierdzi, że jego kandydaturze przygląda się Manchester United, który wybiera trenera pod kątem przyszłego sezonu. Po odejściu Rubena Amorima drużynę poprowadził Darren Fletcher, a do końca sezonu ma za jej wyniki odpowiadać Michael Carrick.

Notowania Alonso na Old Trafford stoją bardzo wysoko. Jeszcze za czasów pracy w Bayerze Leverkusen na Wyspach Brytyjskich wiele klubów marzyło o jego zatrudnieniu. Przekonać go próbował choćby Liverpool, ale ten był już zdecydowany na Real Madryt.

Manchester United ma na liście życzeń kilka nazwisk. W grę wchodzi zatrudnienie Mauricio Pochettino, Juliana Nagelsmanna, Oliviera Glasnera, Andoniego Iraoli czy właśnie Alonso.