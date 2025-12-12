Alonso otrzymał wsparcie od gwiazdy Realu. Pomoże wyjść z kryzysu

Rodrygo przełamał niemoc strzelecką i zdobył gola w meczu z Manchesterem City. Gwiazdor Realu Madryt wsparł Xabiego Alonso. "AS" uważa, że może być on kluczowy do zażegnania kryzysu.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodrygo wspiera Alonso. Wróci do jego łask?

Real Madryt nie podołał wyzwaniu i w środę przegrał kolejny ważny mecz. Na Santiago Bernabeu lepszy okazał się Manchester City, który w hicie Ligi Mistrzów wygrał 2-1. Królewscy oczywiście zaprezentowali się nieźle, ale to nie wystarczyło, aby zapunktować. Media spekulowały przed tym spotkaniem na temat przyszłości Xabiego Alonso, nie wykluczając, że ewentualna porażka pozbawi go pracy. Tak się nie stało, ale dalej jest zagrożony zwolnieniem i musi pilnie poprawić wyniki.

Kryzys Realu ciągnie się już od tygodni. Chodzi nie tylko o postawę boiskową, ale też napiętą atmosferę w szatni. Alonso ma się nie dogadywać z największymi gwiazdami, w tym głównie Viniciusem Juniorem. Swoją grą kibiców zawodzi też Rodrygo, który przeciwko Manchesterowi City otrzymał dużą szansę, zastępując Kyliana Mbappe.

Dla Brazylijczyka ten mecz może okazać się przełomowy. Wreszcie trafił do siatki po długiej serii bez gola, a w ramach cieszynki podbiegł do Alonso i go przytulił. To gest wsparcia i zaufania, który wiele znaczy, bowiem przecież Rodrygo w tym sezonie grał niewiele.

Powrót Rodrygo do formy może okazać się dla Realu Madryt kluczowy w kontekście zażegnania kryzysu. „AS” sugeruje, że ostatni występ oddalił go również od opuszczenia Santiago Bernabeu. Alonso ma na niego odważniej postawić, a ten odwdzięczy się świetną grą.