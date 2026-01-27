Alonso nie dawał mu grać. Real Madryt tego nie rozumie

Endrick podbija Francję po wypożyczeniu do Olympique Lyon. Real Madryt nie może zrozumieć, czemu Xabi Alonso nie stawiał na utalentowanego napastnika - informuje "The Athletic".

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick błyszczy na wypożyczeniu. W Realu żałują, że nie grał

Endrick w pierwszej części sezonu był konsekwentnie pomijany przez Xabiego Alonso, dlatego postanowił zmienić otoczenie. Real Madryt wyraził zgodę na wypożyczenie utalentowanego napastnika – ten wylądował we Francji. Olympique Lyon skorzystało z okazji, sprowadzając go na pół roku. Ten ruch już jest uważany za trafiony, bowiem w nowym zespole Brazylijczyk odnalazł się znakomicie. Zdobył gola już w debiucie, a po dwóch kolejnych meczach ma na koncie w sumie cztery gole oraz asystę. Przeciwko Metz ustrzelił hattricka, imponując nie tylko skutecznością, ale również znakomitym wyszkoleniem technicznym, dryblingiem oraz odwagą.

W Madrycie z kolei żałują, że tak łatwo z niego zrezygnowano. W pierwszej części sezonu wahania formy mieli Rodrygo, Vinicius Junior czy Franco Mastantuono, a mimo tego Endrick praktycznie nie pojawiał się na boisku. Alonso wyraźnie go pomijał, co jest na Santiago Bernabeu wielką zagadką. „The Athletic” ujawnia, że działacze Realu wręcz nie potrafią zrozumieć tego, co kierowało byłym już trenerem Królewskich, by nie dać realnej szansy Endrickowi.

🚨 Real Madrid did NOT understand Xabi Alonso’s decision to give Endrick such few opportunities.



It led to the striker asking to leave in January. @MarioCortegana pic.twitter.com/6J7i16kut1 — Madrid Zone (@theMadridZone) January 27, 2026

Oczywiście Real tylko wypożyczył Endricka, więc ten będzie kontynuował przygodę w stolicy Hiszpanii. Problem w tym, że mógłby pomóc drużynie już w obecnym sezonie, a tymczasem z jego obecności korzysta wyłącznie Olympique Lyon.