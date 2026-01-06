Allegri naciska na Milan w temacie transferu gwiazdy Juventusu

AC Milan ponownie spogląda w stronę Federico Gattiego. Według Tuttosport obrońca znajduje się wysoko na liście życzeń Massimiliana Allegriego, lecz Juventus na ten moment blokuje rozmowy.

Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan wraca po Gattiego, ale Juventus nie chce rozmawiać

AC Milan od dłuższego czasu monitoruje sytuację Federico Gattiego. Rossoneri już kilka miesięcy temu próbowali wybadać stanowisko Juventusu. Pierwsze kontakty nie przyniosły jednak przełomu. Kluby szybko rozminęły się w ocenach wartości zawodnika.

Według Tuttosport w grze pojawił się nawet pomysł wymiany, w której uczestniczyć miał także Koni De Winter. Ten wariant nie zyskał jednak aprobaty po obu stronach. Negocjacje zatrzymały się, zanim na dobre nabrały tempa.

Milan nie porzucił jednak tego tropu. W Mediolanie panuje przekonanie, że temat może wrócić pod koniec stycznia. Dużo zależy od sytuacji sportowej Juventusu i wyborów trenerskich. Ewentualna gra ustawieniem 4-2-3-1 może dodatkowo ograniczać rolę Gattiego.

Federico Gatti od połowy listopada pauzuje z powodu kontuzji kolana. Powrót na boisko planowany jest w najbliższych tygodniach, lecz przerwa wpłynęła na jego pozycję. Obecnie podstawowymi stoperami są Bremer, Kelly i Kalulu, a alternatyw nie brakuje, bo jest jeszcze Cabal, Rugani czy Koopmeiners.

To sprawia, że Gatti może znaleźć się na dalszym planie, przynajmniej krótkoterminowo. Właśnie w tym Milan widzi swoją szansę. Zaufanie Allegriego i profil zawodnika pasują do potrzeb klubu.

