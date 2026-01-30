Napoli pracuje nad pozyskaniem Brazylijczyka. Trwają rozmowy

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Alisson Santos może trafić do SSC Napoli

SSC Napoli sensacyjnie zakończyło zmagania w Lidze Mistrzów już na etapie fazy ligowej, co było sporym rozczarowaniem dla kibiców. Oznacza to jednak, że drużyna Azzurrich może w pełni skupić się na rozgrywkach Serie A i walce o obronę mistrzowskiego tytułu.

Klub spod Wezuwiusza dokonał już jednego wzmocnienia w zimowym okienku transferowym, sprowadzając Giovanego z Hellasu Werona, lecz Antonio Conte liczy na kolejne ruchy. Włoski szkoleniowiec chce poszerzyć kadrę, aby zwiększyć rywalizację i dać swojemu zespołowi większe możliwości taktyczne w decydującej części tego sezonu.

Niewykluczone, że Napoli jeszcze bardziej podniesie jakość w linii ataku, ponieważ na celowniku giganta z Neapolu znalazł się Alisson Santos. Jak informuje Ekrem Konur, włoski klub prowadzi rozmowy ze Sportingiem Lizbona w sprawie transferu Brazylijczyka.

W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu opiewającą na około 20 milionów euro, co satysfakcjonuje obie strony opisywanej transakcji. 23-letni skrzydłowy jest otwarty na przeprowadzkę na Stadio Diego Armando Maradona i widzi w niej szansę na dalszy rozwój.

Alisson Santos występuje w barwach portugalskiej drużyny od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za ponad 2 miliony euro z Esporte Clube Vitoria. Dynamiczny atakujący wyróżnia się szybkością oraz dryblingiem. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 4 miliony euro, choć SSC Napoli musiałoby liczyć się z większym wydatkiem. Kontrakt Brazylijczyka ze Sportingiem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.