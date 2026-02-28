Alisson może dołączyć do giganta. Liverpool podjął decyzję

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alisson

Liverpool nie ma zamiaru sprzedawać Alissona

Alisson od kilku tygodni łączony jest z powrotem do Serie A. Juventus Turyn poszukuje bramkarza światowej klasy, który mógłby wzmocnić rywalizację z Michele Di Gregorio i podnieść poziom zespołu przed kolejnym sezonem. Problem w tym, że ewentualny transfer uzależniony jest od kwalifikacji do Ligi Mistrzów.

Tymczasem z informacji przekazanych przez „Football Insider” wynika, że władze Liverpoolu nie zamierzają rozważać sprzedaży swojego numeru jeden. Brazylijczyk pozostaje kluczową postacią w projekcie prowadzonym przez Arne Slota i wciąż jest jednym z liderów drużyny. Z kolei w kadrze narodowej uzbierał 76 spotkań.

Brazylijski golkiper trafił na Anfield w lipcu 2018 roku z Romy za 72,5 mln euro. Z włoskim klubem był związany przez dwa lata. Od tamtej pory stał się jednym z filarów zespołu. W barwach The Reds rozegrał ponad 300 spotkań, notując 139 czystych kont. Wielokrotnie ratował drużynę w kluczowych momentach, budując reputację jednego z najlepszych bramkarzy świata.

Choć zbliża się do 34. roku życia, wciąż prezentuje najwyższy poziom sportowy, dlatego jego nazwisko regularnie pojawia się w kontekście największych klubów Europy. Na dziś jednak wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk pozostanie na Anfield. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.