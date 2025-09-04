Alisson celem transferowym klubów z Arabii Saudyjskiej. Konkretne zainteresowanie

Alisson pozostaje podstawowym bramkarzem Liverpoolu. Jak podaje "Empire of the Kop" kluby z Arabii Saudyjskiej zimą mają złożyć ofertę w wysokości 30 milionów euro za brazylijskiego golkipera.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alisson

Czy Liverpool straci Alissona? Saudyjskie kluby szykują oferty

W ostatnich latach Arabia Saudyjska przyciągnęła wiele gwiazd światowego futbolu – od Cristiano Ronaldo, przez Neymara, aż po Karima Benzemę. Teraz tamtejsze kluby planują kolejne głośne transfery, a jednym z priorytetów ma być sprowadzenie topowego bramkarza. Wybór padł na Alissona z Liverpoolu, który od lat uchodzi za jednego z najlepszych na świecie na swojej pozycji.

Według informacji serwisu „Empire of the Kop”, brazylijski bramkarz może stać się jednym z głównych celów klubów Saudi Pro League w zimowym oknie transferowym. Saudyjskie zespoły mają szykować oferty opiewające na około 30 milionów euro.

Alisson trafił na Anfield Road w 2018 roku z Romy za ponad 70 milionów euro. Brazylijczyk szybko stał się jednym z kluczowych piłkarzy The Reds. To właśnie jego interwencje i stabilność między słupkami były fundamentem drużyny w ostatnich latach. Łącznie w barwach Liverpoolu rozegrał 302 mecze i zachował 128 czystych kont.

Kontrakt Alissona z angielskim gigantem obowiązuje do czerwca 2027 roku, dlatego sprzedaż nie wydaje się priorytetem dla klubu z Merseyside. Jednak propozycja finansowa z Arabii Saudyjskiej może być kusząca, zarówno dla samego zawodnika, jak i dla władz Liverpoolu. Manchester City latem tego roku pożegnał Edersona, który przyjął ofertę z Fenerbahce Stambuł.