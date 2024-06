Alexis Sanchez może zaliczyć wielki powrót. Jeden warunek

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez wróci do ekipy, w której zaczął przygodę w Europie?

Wraz z końcem sezonu 2023/24 Alexis Sanchez stał się wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt z Interem wygasł, co oznacza, że 35-latek może dowolnie ukształtować swoją przyszłość. Jednak na razie reprezentant Chile koncentruje się wyłącznie na sprawach kadry narodowej, która rywalizuje w Copa America. Ekipa La Roja rozpoczęła turniej od bezbramkowego remisu z Peru.

Wydaje się, że doświadczony napastnik będzie kontynuował karierę w jednej z czołowych lig Europy. La Gazzetta dello Sport informowała o zainteresowaniu Como, natomiast Gianluca Di Marzio ujawnił, że Alexis Sanchez może zasilić szeregi Parmy. Obie drużyny w przyszłym sezonie będą występowały w Serie A.

Teraz Di Marzio dopisuje do tego grona kolejny włoski klub. Jego zdaniem dwukrotny triumfator Copa America ma szansę na powrót do swojego byłego klubu. O angaż byłego gracza Barcelony, Arsenalu czy Manchesteru United może pokusić się Udinese. To właśnie Zebry były pierwszym zespołem Sancheza na Starym Kontynencie. Chilijczyk grał tam w latach 2008-11.

Jednak istnieje pewien warunek tego powrotu. Alexis Sanchez miałby obniżyć swoje wymagania finansowe. Tylko wtedy ekipa ze Stadio Friuli będzie mogła go zatrudnić.

