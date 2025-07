Alexander Isak podjął zaskakującą decyzję. Newcastle United drży

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak rozważa transfer. Liverpool faworytem w wyścigu

Alexander Isak znalazł się w centrum plotek transferowych. Jego nieobecność w składzie Newcastle United na przedsezonowe tournée do Singapuru wzbudziła spekulacje o możliwym odejściu. Według talkSPORT Szwed rzeczywiście wyraził chęć zbadania nowych opcji transferowych, mimo że jego kontrakt ze Srokami obowiązuje do 2028 roku. Jednocześnie klub uparcie twierdzi, że wszystko wynika z drobnego urazu mięśnia.

Na ten moment Isak nie złożył formalnej prośby o transfer, ale jego decyzja o rozważeniu innych możliwości jest jasnym sygnałem. Liverpool publicznie wyraził zainteresowanie pozyskaniem Szweda, co mogłoby być jedną z największych transakcji w brytyjskiej piłce. Klub z Anfield jest gotów zapłacić za Isaka rekordową sumę w okolicach 170 milionów euro. Jednak Newcastle wolałoby sprzedać swojego gwiazdora do klubu spoza Anglii, na przykład do Arabii Saudyjskiej.

W zeszłym sezonie Isak zdobył 23 bramki w 34 ligowych spotkaniach, przyczyniając się do awansu Newcastle do Ligi Mistrzów. Jego instynkt strzelecki i ogólny wpływ na grę drużyny szybko wzbudziły zainteresowanie The Reds. Jak poinformował The Times, Liverpool nie zrezygnował ze starań o Szweda nawet w obliczu sprowadzenia Hugo Ekitike za około 95 milionów euro.

Sytuacja Isaka cały czas pozostaje otwarta, a jego przyszłość z Newcastle wydaje się bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Klub z Tyneside musi teraz zdecydować, czy spełni żądania swojego zawodnika, czy też spróbuje go zatrzymać na siłę.