Alexander Isak może dołączyć do giganta. Klub chce rozbić bank

News Images LTD / Alamy (Photo by Mark Cosgrove/News Images) Na zdjęciu: Alexander Isak

Liverpool szykuje rekordowy transfer

Alexander Isak od trzech sezonów zachwyca strzelecką formą w barwach Newcastle United i jest jednym z najskuteczniejszych napastników w Premier League. W zakończonym sezonie Szwed zdobył aż 23 bramki i zanotował sześć asyst, potwierdzając tym samy swoją klasę. Jego technika oraz umiejętność gry kombinacyjnej sprawiają, że pasuje idealnie do systemu ofensywnego The Reds.

Liverpool od miesięcy uważnie śledzi postępy 25-latka. Isak znajduje się wysoko na liście życzeń menedżera Arne Slota, który zamierza wzmocnić linię ataku przed startem kolejnego sezonu. Według informacji portalu Fichajes.net, mistrzowie Anglii przygotowują ofertę w wysokości 120 milionów euro.

Jednak przekonanie klub z St James’ Park do sprzedaży swojej gwiazdy nie będzie łatwe. Newcastle United nie jest chętne do rozstania z kluczowym zawodnikiem, który odgrywa ważną rolę w ich ambitnych planach na przyszłość. Eddie Howe chce zbudować drużynę zdolną do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Na ten moment przyszłość Isaka stoi pod znakiem zapytania. Jeśli Liverpool zdecyduje się na ofensywę transferową, to szwedzki snajper może być jednym z głównych bohaterów letniego okna.