Kolejny zimowy transfer Śląska. Nowy pomocnik zawitał do Wrocławia

Śląsk Wrocław dokonał już piątego transferu w tym okienku transferowym. Szeregi zespołu Jacka Magiery zasilił Alen Mustafić. Bośniak trafił do polskiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją pierwokupu.

IMAGO / Nicolai Berthelse / Gonzales Photo Na zdjęciu: Alen Mustafić

Piąty zimowy transfer Śląska Wrocław stał się faktem

Lider Ekstraklasy wzmocnił się Alenem Mustaficiem

24-latek dołączył do “Wojskowych” z duńskiego Odense

Oficjalnie: Alen Mustafić wzmocnił szeregi Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pochwalił się przybyciem Alena Mustaficia. 24-latek dołączył do “Wojskowych” z Odense na zasadzie wypożyczenia. Umowa między klubami przewiduje opcję pierwokupu ze strony polskiego zespołu.

Alen Mustafić nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹



24-letni Bośniak dołącza do ekipy Trójkolorowych na zasadzie wypożyczenia z @Odense_Boldklub do końca sezonu z opcją pierwokupu.



Witamy w Śląsku, Alen! 👋



ℹ️ https://t.co/9nXMU2aiO6 pic.twitter.com/NNdoPzOwLh — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 12, 2024

– Jesteśmy podekscytowani, że Alen do nas dołącza. Poszerzenie kadry było dla nas kluczowym wyzwaniem w zimowym oknie transferowym, dlatego cieszymy się, że dołącza do nas doświadczony zawodnik, w idealnym wieku dla piłkarza. Jestem przekonany, że wniesie wiele jakości do drużyny – powiedział David Balda na łamach oficjalnej strony Śląska Wrocław.

Alen Mustafić w barwach Odense do tej pory rozegrał łącznie 12 spotkań. Udało mu się raz wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć jedną asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 24-latka na 300 tysięcy euro.

