Barcelona chce gwiazdora Bayernu. Skomplikowana transakcja

13:19, 12. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

FC Barcelona złożyła zapytanie dotyczące dostępności Aleksandara Pavlovicia. Bayern Monachium nie myśli jednak o sprzedaży 21-letniego pomocnika - podaje strona TEAMtalk.

Źródło: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Aleksandar Pavlović pod lupą Barcelony

FC Barcelona planuje wzmocnić skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Blaugrany – Hansi Flick – chce zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, aby jego zespół w następnej kampanii mógł skutecznie walczyć o trofea na wszystkich frontach. Jednym z priorytetów jest sprowadzenie nowego pomocnika, który odciążyłby mocno eksploatowanego Pedriego i wprowadził więcej jakości do środka pola.

Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, w kręgu zainteresowań Barcelony znalazł się Aleksandar Pavlović. Mistrzowie Hiszpanii nie są jednak jedynym klubem śledzącym rozwój 21-letniego Niemca. Zapytania o jego dostępność złożyły również Real Madryt, Manchester United, Chelsea oraz Manchester City.

Bayern Monachium nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Bawarczycy najchętniej zatrzymaliby swoją gwiazdę, a gdyby sam piłkarz naciskał na przeprowadzkę, to oczekiwaliby bardzo wysokiej kwoty odstępnego. To może stanowić problem dla zmagającego się z problemami finansowymi katalońskiego potentata.

Pavlović jest wychowankiem Bayernu i do tej pory rozegrał dla pierwszego zespołu 92 spotkania, zdobył 6 bramek i zanotował 4 asysty. Na swoim koncie ma mistrzostwo Bundesligi, a jego dorobek może się wkrótce powiększyć. Reprezentant Niemiec wystąpił dotąd w dziewięciu meczach kadry narodowej. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 75 milionów euro, a kontrakt zawodnika serbskiego pochodzenia obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.