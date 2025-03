Alejandro Grimaldo otwarcie przyznaje, że w niedalekiej przyszłości chciałby wrócić do Hiszpanii. Gwiazdor Bayeru Leverkusen deklaruje swoje przywiązanie do Barcelony.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Grimaldo chciałby wrócić do Hiszpanii

Alejandro Grimaldo w 2023 roku zamienił Benficę na Bayer Leverkusen, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Xabi Alonso znakomicie wpasował go do drużyny, tworząc z niego prawdziwą bestię na lewym wahadle. W poprzednim sezonie Aptekarze osiągnęli historyczny sukces, zdobywając dublet na krajowym podwórku. Znaczącą rolę odegrał hiszpański gwiazdor, który mógł pochwalić się znakomitymi statystkami. Zachwyca także w obecnej kampanii – we wszystkich rozgrywkach uzbierał już cztery bramki i jedenaście asyst.

Nie ulega wątpliwościom, że Grimaldo stać na grę dla najlepszych klubów w Europie. Jego nazwisko nieustannie łączone jest z takimi gigantami, jak Manchester United czy Chelsea. Jak do tematu przyszłości podchodzi sam zainteresowany? Otwarcie przyznaje, że jego celem jest powrót do rodzimej Hiszpanii i gra o najważniejsze trofea.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Przez wiele lat Grimaldo dorastał w akademii Barcelony. Zaliczył wiele spotkań w rezerwach, ale do pierwszej drużyny nie zdołał się przebić. Po odejściu do Benfiki znacząco się rozwinął, a klub z Katalonii mógł żałować, że nie dał mu prawdziwej szansy.

Dla 29-latka powrót do Barcelony byłby spełnieniem marzeń. Deklaruje swoje przywiązanie do tego klubu i zaznacza, że jego priorytetem zawsze był występ dla pierwszego zespołu. Być może czeka go kolejna szansa, gdyż Blaugrana rozpatruje go w temacie wzmocnień defensywy. Umowa Grimaldo z Bayerem Leverkusen obowiązuje do 2027 roku.