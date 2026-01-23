Atletico na zakupach w Niemczech. Hiszpan może wrócić do La Ligi

Aleix Garcia, były gwiazdor Girony, może wrócić do La Ligi. Chrapkę na sprowadzenie pomocnika Bayeru Leverkusen ma bowiem Atletico Madryt - przekonuje Ekrem Konur.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone - trener Atletico Madryt

Aleix Garcia łączony z Atletico Madryt

Atletico Madryt zawodzi w obecnym sezonie i jak na swoje możliwości spisuje się poniżej oczekiwań. Zespół Diego Simeone ma na koncie zaledwie 41 punktów i zajmuje dopiero 4. miejsce w tabeli La Ligi, co nie satysfakcjonuje kibiców ani włodarzy klubu. Ambicje drużyny ze stolicy Hiszpanii są znacznie większe, dlatego działacze z Estadio Metropolitano planują aktywność podczas styczniowego okienka transferowego, by wzmocnić skład i wrócić do walki o najwyższe cele.

Jedną z formacji, która wymaga poprawy w ekipie prowadzonej przez Simeone, jest linia środkowa. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że na liście życzeń Atletico znajduje się Aleix Garcia z Bayeru Leverkusen.

28-letni pomocnik jest otwarty na powrót do ojczyzny i ponowną grę w La Lidze. Madrytczycy musieliby jednak liczyć się z wydatkiem rzędu 20-25 milionów euro, co stanowi poważną inwestycję. Czas pokaże, czy władze stołecznego klubu zdecydują się na taki ruch już tej zimy.

Garcia z powodzeniem występuje w barwach drużyny Aptekarzy od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na BayArenę za 18 milionów euro z Girony, której był największą gwiazdą. Ośmiokrotny reprezentant Hiszpanii w aktualnej kampanii rozegrał 27 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 5 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro. Kontrakt doświadczonego pomocnika z Bayerem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.