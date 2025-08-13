Albert Posiadała w letnim okienku może opuścić Molde. Jak się okazuje, polski bramkarz może wylądować w Turcji. Jego osoba znalazła się bowiem na radarze Samsunsporu - donosi profil FootballScout na "X".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Albert Posiadała

Albert Posiadała może wzmocnić Samsunspor

Albert Posiadała w lutym 2024 roku zdecydował się rozpoczął zagraniczną przygodę. Polski bramkarz opuścił Radomiak Radom i wzmocnił Molde. 22-latek dotychczas pełnił ważną rolę w norweskim zespole, ale ostatnie miesiące są problematyczne dla zawodnika. Golkipera z gry na dłuższy czas wyłączyła kontuzja.

Z informacji przekazanych przez profil FootballScout w serwisie „X” dowiadujemy się, że Albert Posiadała lada moment może zakończyć swoją przygodę w Molde. Jak się okazuje, polski bramkarz może obrać bardzo popularny kierunek dla zawodników z naszego kraju. A jest nim oczywiście Turcja. 22-latek jest o krok od dołączenia do Samsunsporu.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Alberta Posiadałę czekać będzie trudna rywalizacja o miejsce w składzie. Dotychczas podstawowym bramkarzem Samsunsporu był Okan Kocuk. Turek to niezwykle solidny golkiper jak na warunki ligowe. Na dodatek Polak dzieliłby szatnię z byłym piłkarzem Lecha Poznań – Lubomirem Satką.

Albert Posiadała dotychczas rozegrał 37 spotkania między słupkami Molde. Polski bramkarz może się pochwalić dość dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Udało mu się bowiem 12 meczów zakończyć bez straconego gola.