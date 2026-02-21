Real przechwyci gwiazdkę Atletico. Transfer wewnątrz Madrytu

Aimar Garcia zmieni klub wewnątrz Madrytu. Jak podaje hiszpański dziennik AS, 18-letni obrońca przejdzie na zasadzie wolnego transferu z Atletico do Realu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Aimar Garcia zamieni Atletico na Real

Real Madryt planuje dużą aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Stołeczny klub zamierza dokonać nie tylko wzmocnień „na już”, ale także ruchów o charakterze przyszłościowym. Władze z Santiago Bernabeu chcą sprowadzić kilku utalentowanych zawodników, którzy początkowo będą ogrywać się w drużynie rezerw. Strategia ta ma zapewnić ciągłość pokoleniową i zabezpieczyć klub na kolejne lata.

Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, Królewscy praktycznie sfinalizowali już jedną z takich transakcji. Wicemistrzowie La Ligi osiągnęli bowiem porozumienie z Aimarem Garcią, który obecnie występuje w akademii Atletico Madryt.

Umowa 18-letniego stopera wygasa 30 czerwca 2026 roku, dzięki czemu latem będzie mógł przenieść się do lokalnego rywala na zasadzie wolnego transferu. Decyzja o jego zakontraktowaniu zapadła podobno po rekomendacji Alvaro Arbeloi, który od dłuższego czasu monitorował rozwój defensora.

Garcia jest wychowankiem Atletico, lecz nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole. Występował w drużynach juniorskich, gdzie imponował dojrzałością oraz spokojem w grze. Mierzący 192 centymetry obrońca wyróżnia się doskonałymi warunkami fizycznymi i skutecznością w pojedynkach powietrznych. W aktualnej edycji Młodzieżowej Ligi Mistrzów rozegrał dwa spotkania, zbierając cenne doświadczenie na arenie międzynarodowej.