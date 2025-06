PA Images / Alamy Na zdjęciu: Milos Kerkez

Adrien Truffert zastąpi Milosa Kerkeza w Bournemouth

AFC Bournemouth poinformowało w mediach społecznościowych o zakontraktowaniu nowego zawodnika. Szeregi drużyny Wisienek wzmocnił bowiem Adrien Truffert. Lewy obrońca dołączył do angielskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego ze Stade Rennes. 23-latek najpierw pomyślnie przeszedł niezbędne testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą pięcioletnim kontraktem. Zatem jego umowa będzie obowiązywała do 2030 roku. Kwota tej transakcji wyniosła niespełna 15 milionów euro.

Co ciekawe, ten transfer ucieszył… włodarzy Liverpoolu, którzy wreszcie mogą przyspieszyć negocjacje w sprawie pozyskania gwiazdora AFC Bournemouth – Milosa Kerkeza. Działacze Wisienek znaleźli już następcę etatowego reprezentanta Węgier, któremu tym samym otwiera się droga do przeprowadzki na Anfield Road. 21-letni wahadłowy, którego zastąpi Adrien Truffert, od dawna jest łączony z przenosinami do zespołu The Reds. Według mediów mistrzowie Premier League zapłacą za niego nieco ponad 50 milionów euro.

Salut, Adrien 🇫🇷👋



We're delighted to announce the signing of Adrien Truffert on a five-year deal from @staderennais 🍒 pic.twitter.com/dnqibKbFgN — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 16, 2025

Wracając do Adriena Trufferta, to francuski defensor niemal całą dotychczasową karierę spędził w Stade Rennes. Mierzący 176 centymetrów piłkarz trafił do akademii tego klubu w 2015 roku. Jednokrotny reprezentant Francji w koszulce ekipy Czerwono-Czarnych rozegrał łącznie 191 meczów, zdobył 9 bramek oraz zaliczył 23 asysty, będąc w ostatnim czasie kapitanem drużyny z Ligue 1. Teraz perspektywiczny wahadłowy spróbuje swoich sił w dużo bardziej wymagających rozgrywkach, a mianowicie na murawach angielskiej ekstraklasy.