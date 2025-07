Adam Buksa opuści Danię? Włoski klub zainteresowany Polakiem! [NASZ NEWS]

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Doświadczenie z kilku lig

Adam Buksa ma za sobą grę w Ekstraklasie, we Włoszech, w USA, we Francji, w Turcji i w Danii. Trzeba przyznać, że to pokaźny bagaż doświadczeń, a przecież przed Buksą jeszcze sporo gry. Napastnik reprezentacji Polski (w kadrze pamiętany przede wszystkim dzięki bramce na EURO z Holandią) od poprzedniego sezonu jest zawodnikiem duńskiego FC Midtjylland.



W poprzednim sezonie ligowym starszy Buksa (młodszy Adam jest piłkarzem Górnika Zabrze, wypożyczonym do GKS Katowice) rozegrał 24 mecze, w których strzelił 12 goli. Do tego doszło 14 meczów w pucharach (eliminacje i faza grupowa) i 3 trafienia. Daje to więc bardzo solidny dorobek, który nie umknął uwadze klubów z lig silniejszych niż duńska.

W Udinese cenią polską piłkę

Z informacji goal.pl wynika, że Buksą zainteresowane jest Udinese, a więc klub, który nie bał i nie boi sie czerpać z polskiej piłki. Jak wiadomo, trenerem tego klubu jest Kosta Runjaić (z Buksą łaczy go w Polsce Pogoń Szczecin), a, o czym goal.pl informował jako pierwszy, Udinese jest bliskie sprowadzenia innego reprezentanta Polski, a mianowicie Jakuba Piotrowskiego z Ludogorca Razgrad.



Co do Buksy, to w tym momencie transfer nie jest przesądzony, ale z naszych informacji wynika, że Udinese jest mocno zainteresowane, więc w najbliższym czasie można się spodziewać negocjacji między Duńczykami a Włochami.