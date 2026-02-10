AC Milan zatrzymał swoją gwiazdę. Ważna deklaracja napastnika

AC Milan latem pozyskał Christophera Nkunku z Chelsea. W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" napastnik odniósł się do pojawiających się w ostatnich tygodniach plotek transferowych.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Christopher Nkunku uciął wszelkie spekulacje transferowe

AC Milan był aktywny w minionym oknie transferowym. Do zespołu dołączył Alphadjo Cisse z Hellasu Verona, a Niclas Fullkrug został wypożyczony do końca sezonu z West Hamu United. Mediolańczycy zabezpieczyli sobie również opcję wykupu niemieckiego napastnika. Massimiliano Allegri nie zamierzał jednak osłabiać drużyny, mimo licznych spekulacji dotyczących przyszłości Christophera Nkunku.

Francuski napastnik wzbudził bowiem zainteresowanie kilku europejskich gigantów, w tym m.in. Romy, Barcelony, Atletico Madryt oraz Fenerbahce. Sam zawodnik jednak uciął wszelkie domysły. – Nigdy nie brałem pod uwagę opuszczenia Milanu w styczniu. Nie było takiej opcji – podkreślił stanowczo 28-latek w „La Gazzetta dello Sport”.

Nkunku nie ukrywa także swoich ambicji związanych z grą w barwach Rossonerich. – Milan to największy klub we Włoszech. To tutaj chcemy walczyć o trofea. Chcę tu być i to był bardzo prosty wybór – dodał Francuz.

18-krotny reprezentant Trójkolorowych trafił do Milanu latem ubiegłego roku z Chelsea za 37 milionów euro. Wcześniej reprezentował barwy RB Lipsk oraz Paris Saint-Germain. W trwającym sezonie rozegrał 20 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z klubem z San Siro obowiązuje do czerwca 2030 roku. Piłkarze Rossonerich zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A i mają osiem punktów straty do liderującego Interu Mediolan.