AC Milan odpadł z Ligi Mistrzów i się zaczęło. Może się dużo dziać

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Sergio Conceicao może pożegnać trzech zawodników

AC Milan przystępował do dwumeczu z Feyenoordem Rotterdam w Lidze Mistrzów jako faworyt. Niemniej finalnie nie wywiązał się ze swojej roli. Tym samym Fichajes.net sugeruje, że w trakcie letniego okna transferowego w klubie mogą zajść konkretne zmiany kadrowe.

Źródło przekonuje, że zarząd klubu z San Siro miał otrzymać komunikat od Sergio Conceicao, że nadeszła pora, aby zakończyć współpracę z trzema zawodnika. W tym gronie mają być: Tijani Reinders, Fikayo Tomori oraz Mike Maignan. Wymieniona trójka graczy ma zwolnic miejsce w klubie dla nowych zawodników.

Zobacz również: Zbigniew Boniek o Jakubie Moderze

Najbardziej może dziwić to, że holenderski piłkarz nie znajduje uznania w oczach trenera Rossonerich. Mimo że ma ogromną jakość, to jednak nie ma pasować do filozofii gry preferowanej przez Sergio Conceicao. Jeśli chodzi o defensora mediolańskiej ekipy, to w ostatnim czasie jego pozycja straciła na znaczeniu. Tomori nie jest już tym samym zawodników, który w przeszłości decydował o sile drużyny. W końcu możliwa jest też zmiana na pozycji bramkarza. Maignan popełnił na tyle istotne błędy, że trener mediolańskiej uważa, że pozyskanie nowego golkipera ma być jednym z priorytetów dla klubu.

Tymczasem już w najbliższy weekend Czerwono-czarni rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Zmierzą się w nim z Torino. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00.