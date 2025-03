Saga transferowa lata? Rafael Leao w kręgu spekulacji!

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao na rozdrożu – czy Milan straci gwiazdę?

Rafael Leao w tej kampanii nie rozgrywa najlepszego sezonu w barwach AC Milan. Jednocześnie wygląda na to, że niebawem Portugalczyk zdecyduje się na zmianę barw klubowych. Interesujące informacje przekazał natomiast portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że piłkarz może zmienić pracodawcę już w trakcie najbliższej letniej sesji transferowej. Mimo że Rafael Leao ma kontrakt ważny z ekipą z San Siro do końca czerwca 2028 roku. Ostatnio jednak relacje piłkarza z władzami Rossonerich uległy pogorszeniu i to może mieć wpływ na ewentualną decyzję piłkarza o zmianie otoczenia.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Sport daje do zrozumienia, że chętna na transfer z udziałem gracza może być FC Barcelona. To jednak nie jedyna opcja dla piłkarza. Ciekawa natomiast jest to, że reprezentant Portugalii już w przeszłości był łączony z przeprowadzką do klubu Camp Nou.

25-letni zawodnik jest wyceniany na 75 milionów euro. Rafael Leao trafił do ekipy z Mediolanu w sierpniu 2019 roku. Piłkarz dołączył do Milanu z Lille za blisko 50 milionów euro. W tym sezonie portugalski gracz rozegrał jak na razie 38 spotkań. Zanotował w nich 10 trafień i osiem kluczowych podań.

Tymczasem już w najbliższy weekend Milan rozegra kolejne spotkanie ligowe. Na drodze mediolańskiego zespołu stanie Lecce. Mecz odbędzie się w sobotę 8 marca o godzinie 18:00. Tydzień później Rossoneri zagrają z kolei z Como już na swojej arenie.

Czytaj także: Od 15 do 20 milionów. Vinicius Junior chce dorównać Mbappe!