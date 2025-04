AC Milan pod presją, Man City chce gwiazdę Serie A

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Manchester City szuka następcy Kevina De Bruyne, na celowniku Tijjani Reinders

Manchester City w tej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców. Obywatele koncentrują się w Premier League na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Chociaż przed startem rozgrywek celowali w obronę mistrzowskiego tytułu. Tymczasem władze klubu rozglądają się za następcą Kevina De Bruyne, o czym informuje serwis Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że jednym z graczy, którego nazwisko ostatnio zyskuje popularność w gabinetach angielskiego giganta, jest Tijjani Reinders. Holender aktualnie broni barw AC Milan, ale wzbudził już zainteresowanie kilku czołowych ekip. Man City ma być natomiast do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać gracza, że jest gotów negocjować z działaczami ekipy z Serie A już w trakcie najbliższego okna transferowego.

Sama transakcja nie będzie jednak łatwa do zrealizowania, na co uczula portal Fichajes.net. Zawodnik ma kontrakt z Milanem ważny do końca czerwca 2030 roku. Z kolei jego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie mniej więcej 50 milionów euro.

Reinders trafił do klubu z San Siro w lipcu 2023 roku. Kosztował wówczas przedstawiciela ligi włoskiej ponad 20 milionów euro. W tej kampanii 22-krotny reprezentant Holandii rozegrał jak na razie 43 mecze, notując w nich 13 trafień i cztery kluczowe podania.

