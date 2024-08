SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

Manchester United sprowadza Mazraoui’ego, Wan-Bissaka odchodzi do West Hamu

Manchester United w sobotę po południu przeprowadził dwa niezwykle ciekawe transfery. Do Anglii lada moment na testy medyczne przyleci dwóch obrońców Bayernu Monachium. Pierwsze wzmocnienie to długo wyczekiwany transfer Matthijsa de Ligta. Natomiast druga transakcja to pozyskanie Noussaira Mazraoui’ego. W przypadku sprowadzenia Marokańczyka transfer prawego obrońcy był mocno powiązany z przyszłością obecnego bocznego obrońcy – Aarona Wan-Bissaki.

Reprezentant Anglii jak poinformował Fabrizio Romano zostanie piłkarzem West Hamu United. Czerwone Diabły osiągnęły porozumienie z Młotami ws. kwoty transferu, która wyniesie 15 milionów funtów. Testy medyczne dla 26-latka zostały zaplanowane na niedzielę.

Aaron Wan-Bissaka trafił do Manchesteru United latem 2019 roku z Crystal Palace. Klub z Old Trafford zapłacił za obrońcę aż 55 mln euro. Początkowo piłkarz stanowił kluczową rolę w składzie Czerwonych Diabłów, lecz z biegiem czasu przegrał rywalizację z Diogo Dalotem. Łącznie podczas pobytu w klubie rozegrał 190 spotkań, w których dwukrotnie zdobył bramkę i zaliczył 13 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Pucharze oraz Pucharze Ligi Angielskiej.

Najbliższy sezon Premier League rozpocznie się za tydzień w piątek (16 sierpnia). Manchester United w 1. kolejce spotka się na własnym stadionie z Fulham.