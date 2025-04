48 milionów za Grealisha? La Liga kusi

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish może zamienić Man City na Atletico Madryt

Jack Grealish trafił do Manchesteru City w sierpniu 2021 roku z Aston Villi za ponad 117 milionów euro. Oczekiwania względem zawodnika były bardzo duże. Finalnie jednak nie do końca piłkarz sprawdził się w ekipie z Etihad Stadium. Jednocześnie, chociaż ma kontrakt do 2027 roku, to niewykluczone, że wcześniej zmieni otoczenie. Interesujące wieści na ten temat przekazał serwis TodoFichahes.com.

Źródło daje do zrozumienia, że 39-krotny reprezentant Anglii może zamienić Premier League na La ligę. Chęć pozyskania Grealisha ma rozważać Atletico Madryt. Diego Simeone rozgląda się za wzmocnienia do ofensywy swojej drużyny. Interesująca opcja dla Argentyńczyka ma być właśnie anglik, którego styl gry ma sprawdzić się w stołecznej ekipie.

Gdyby ruch z udziałem piłkarza miał dojść do skutku, to na transakcję musiałaby być wyłożona suma 48 milionów euro. Niemniej działacze klubu z ligi hiszpańskiej mogą rozważyć też alternatywne rozwiązania związane z pozyskaniem piłkarza. Między innymi mowa o wypożyczeniu gracza.

Ewentualne pozyskanie Grealisha miałby na celu wypełnienie luki po ewentualnym odejściu z klubu Antoine’a Griezmanna. Podobny scenariusz może dotyczyć także Angela Correę. Pochodzący z Birmingham zawodnik w tej kampanii wystąpił w 27 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i pięć kluczowych podań.

