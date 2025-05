100 milionów na szali? Arsenal szykuje transferowy hit

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Rodrygo pożegna Real Madryt? Arsenal zainteresowany

Arsenal ma zamiar w trakcie letniej sesji transferowej przede wszystkim pozyskać nowego napastnika. Jednym z kandydatów do gry w ekipie z Emirates Stadium jest napastnik z Realu Madryt. Wieści w sprawie przekazał dziennikarz Florian Plettenberg ze Sky Sports.

Źródło przekonuje, że na celowniku Arsenalu znalazł się Rodrygo. Przedstawiciel ligi angielskiej jest do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać gracza, że zaczął już rozmowy w sprawie transakcji z udziałem zawodnika. Niemniej nie będzie ona łatwa do zrealizowania. W każdym razie klub z Londynu bierze różne opcje pod uwagę.

Rodrygo to 33-krotny reprezentant Brazylii. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do 2028 roku. Z kolei rynkowa wartość gracza szacowana jest na mniej więcej 100 milionów euro. W kontekście przyszłości piłkarza media wymieniały już kilka klubów.

W trakcie kampanii 2024/2025 brazylijski napastnik spędził na boisku ponad 3200 minut. Ogólnie rozegrał 50 spotkań, notując w nich 13 trafień i 10 asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć przy okazji sobotniej potyczki z Realem Sociedad, która zacznie się o godzinie 16:15.

Gdyby transfer z udziałem Rodrygo do Arsenalu doszedł do skutku, to piłkarz miałby między innymi wypełnić lukę po Gabrielu Jesusie. 28-latek doznał kontuzji i na boisko ma wrócić dopiero w listopadzie.

