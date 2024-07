Karol Fila obserwowany przez spadkowicza z Serie A

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Karol Fila

Karol Fila na radarze Frosinone

Karol Fila we wrześniu zeszłego roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. W konsekwencji poważnego urazu zdołał rozegrać w barwach RC Strasbourg raptem trzy mecze, ale w rezerwach tego francuskiego klubu. Teraz 26-latek ma nadzieję, że problemy zdrowotne za nim.

Były zawodnik Lechii Gdańsk wrócił w kwietniu do treningów. W kontekście prawego obrońcy pojawiło się zainteresowanie ze strony Frosinone Calcio. To spadkowicz z Serie A, który zgromadził w poprzednich rozgrywkach 35 punktów. Włoski zespół chce szybko powrócić do najwyżej klasy rozgrywkowej, a jednym z kluczowych wzmocnień linii obrony ma zostać wspomniany Fila.

Defensor do Strasburga trafił latem 2021 roku z Lechii za 1,5 miliona euro. Jego przygoda we Francji od początku nie układa się pomyślnie. W sezonie 2022/23 na pół roku został wypożyczony do belgijskiego Zulte Waregem. Kontrakt Karola Fili w Strasburgu obowiązuje do połowy 2025 roku.