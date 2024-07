De Bruyne i kto jeszcze? Dziesięć gwiazd przed transferem do Arabii Saudyjskiej

Kevin De Bruyne i dziewięć innych gwiazd Premier League mogą trafić do Arabii Saudyjskiej. Zestawienie stworzył serwis The Mirror.

Źródło: The Mirror

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Zawodnicy łączeni z transferem do klubów saudyjskich

Kluby z Arabii Saudyjskiej powoli szykują się do sprowadzenia kolejnych gwiazd. W ubiegłym roku do tamtejszej ligi zawitali m.in.: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Marcelo Brozović oraz Neymar.

Serwis The Mirror postanowił zebrać wszystkie plotki do jednego artykułu, tworząc zestawienie dziesięciu gwiazd, które mogą przenieść się na Bliski Wschód. Najbardziej znane nazwiska to bez wątpienia: Kevin De Bruyne z Manchesteru City, Mohamed Salah i Alisson z Liverpoolu oraz Casemiro z Manchesteru United. Ponadto na liście znajduje się kilku innych ciekawych zawodników.

Dziesięciu piłkarzy, którzy mogą odejść do Arabii Saudyjskiej

Zawodnik Aktualny klub Potencjalny nowy klub Gabriel Jesus Arsenal Al-Ahli Richarlison Tottenham Hotspur Al-Ahli Kevin De Bruyne Manchester City Al-Ittihad Ederson Manchester City Al-Ittihad Alisson Becker Liverpool Al-Nassr Mohamed Salah Liverpool Al-Ittihad Casemiro Manchester United Al-Nassr, Al-Ittihad Kepa Arrizabalaga Chelsea Al-Ittihad Lucas Paqueta West Ham United Al-Nassr Callum Wilson Newcastle United Al-Fateh, Al-Ahli źródło: The Mirror

