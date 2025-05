Chelsea chce wzmocnić skład. Maresca poprosił o transfer pomocnika

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca chce pomocnika

Trener Chelsea, Enzo Maresca chce wzmocnić linię pomocy młodym i wszechstronnym zawodnikiem. Na celowniku The Blues znalazł się Valentin Barco. To 20-letni Argentyńczyk wypożyczony obecnie do RC Strasbourg z Brighton & Hove Albion.

Barco ma za sobą udaną drugą połowę sezonu w Ligue 1, gdzie wystąpił w 14 meczach, dzięki czemu przyciągnął uwagę czołowych klubów. Zawodnik wyróżniał się dojrzałością na boisku, wszechstronnością oraz wysokim pressingiem. To zrobiło wrażenie na sztabie szkoleniowym Chelsea, a sam Maresca jest zdania, że jest to zawodnik z dużym potencjałem.

Młody Argentyńczyk może występować zarówno jako lewy obrońca, jak i środkowy pomocnik. Klub ze Stamford Bridge wciąż chce inwestować w młodych i perspektywicznych piłkarzy.

Chelsea w następnym sezonie wystąpi w Lidze Mistrzów. W związku z tym klub planuje poszerzyć głębię składu, zwłaszcza w środku pola. Choć rozmowy z Brighton jeszcze się nie rozpoczęły, klubie trwają już dyskusje na temat potencjalnego transferu. Angielski gigant od dłuższego czasu monitoruje rozwój Barco.

Zainteresowanie Argentyńczykiem na rynku transferowym z tygodnia na tydzień jest coraz większe. Dlatego jeśli The Blues będą chcieli pozyskać 20-latka, to muszą szybko działać, żeby uprzedzić konkurencję.

