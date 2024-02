Joshua Zirkzee z każdą kolejką gromadzi kolejnych fanów jego talentu. Ostatnio do pochwał pod adresem napastnika Bolonii dołączył Ivan Jurić trener Torino. Szkoleniowiec porównał piłkarza do Zlatana Ibrahimovicia, na co sam zawodnik zareagował w rozmowie z Corriere della Sera.