Zieliński z kapitalnym występem w Napoli, Polak z dwoma asystami! [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński kilka dni temu popisał się efektownym trafienienim w Serie A w starciu przeciwko Lazio. Tymczasem w środowy wieczór w rywalizacji z Sassuolo w lidze włoskiej polski pomocnik zanotował dwa kluczowe podania. Reprezentant Polski wydaje się, że jest aktualnie na fali wznoszącej.

14. mecz w tym sezonie ligi włoskiej był bardzo udany dla Piotra Zielińskiego

Reprezentant Polski w rywalizacji Napoli – Sassilolo był jedna z pierwszoplanowych postaci Azzurrich

27-latek zaliczył swoją trzecią i czwartą asystę w sezonie

Zieliński z dwoma kluczowymi podaniami

SSC Napoli podchodziło do potyczki z drużyną z MAPEI Stadium, będąc liderem rozgrywek. Azzuri jednocześnie byli postrzegani za faworyta rywalizacji z Sassuolo.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji ekipa Alberto Dionisiego wysoko jednak zawiesiła poprzeczkę podopiecznym Luciano Spallettiego. Po zmianie stron jednak Napoli zaprezentowało skuteczniejsze oblicze.

Na dobrą postawę Azzurrich wpływ miała przede wszystkim bardzo dobra dyspozycja Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski okrasił swój występ dwoma asystami. Pierwszą zaliczył już w 51. minucie spotkania, gdy kapitalnym podaniem obsłużył Fabiana Ruiza.

Kolejna asysta 🇵🇱 Piotra Zielińskiego w tym sezonie Serie A! 😍👏



SSC Napoli prowadzi 1:0 z US Sassuolo Calcio. #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/9ZAEPN5Cba — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 1, 2021

Tymczasem w 60. minucie polski pomocnik zaliczył drugie kluczowe podanie. Tym razem Zieliński miał udział przy trafieniu Driesa Mertensa. Chociaż polski piłkarz robił, co w jego mocy, aby jego zespół zainkasował pełną pulę, to ostatecznie nic to nie dało.

DRUGA ASYSTA 🇵🇱 PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! 🔥



Reprezentant Polski dograł futbolówkę do Driesa Mertnesa, a ten wpakował piłkę do siatki. ⚽️ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/oqIMu5mRRk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 1, 2021

Sassuolo za sprawą Gian Marco Ferrariego w 89. minucie doprowadziło do wyrównania i mecz w Reggio Emilia zakończył się podziałem punktów. Pierwsze trafienie dla Czarno-zielonych zanotował natomiast Gianluca Scamacca.

Czytaj więcej: Napoli – Lazio: pokaz siły Azzurrich, Zieliński znów z ważnym golem [WIDEO]