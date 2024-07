Zieliński będzie gwiazdą Interu. Idealnie pasuje do taktyki Inzaghiego

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński otwiera nowy rozdział w karierze

Inter Mediolan zadziałał z dużym wyprzedzeniem, aby zabezpieczyć usługi Piotra Zielińskiego. Gdy stało się jasne, że Polak nie przedłuży kontraktu z Napoli, który wygasał w czerwcu, Nerazzurri szybko porozumieli się z nim w sprawie transferu. Pomocnik tym samym został odstawiony na boczny tor w drugiej części sezonu w ekipie z Kampanii.

Juventus, za pośrednictwem Cristiano Giuntoliego, również próbował przekonać Zielińskiego do przeprowadzki do Turynu, ale polski pomocnik już wcześniej dał swoje słowo Interowi. Pomimo dobrych relacji między Giuntolim a agentem Polaka, Stara Dama nie zdołała przekonać go do zmiany decyzji.

Piotr Zieliński podpisał czteroletni kontrakt z Interem, który przewiduje wynagrodzenie w wysokości około 4 milionów euro rocznie. Dodatkowe 4 miliony euro trafiły do jego agenta jako prowizja za przeprowadzony transfer. Dzięki szybkim działaniom Inter zdołał uprzedzić znaczną konkurencję w walce o transfer pomocnika.

W taktyce 3-5-2 Simone Inzaghiego, Zieliński idealnie wpisuje się w rolę mezzali i może zostać gwiazdą zespołu w kolejnych latach, przekonuje “Calciomercato”. Polak będzie idealnym uzupełnieniem składu, który bez problemu odnajdzie się w takiej formacji. W obliczu niepodważalnej pozycji Nicolo Barelli, były zawodnik Napoli będzie rywalizował o miejsce w podstawowej jedenastce z Henrikiem Mkhitaryanem i tą rywalizacje powinien bez problemu wygrać.

Zobacz również: Przyszłość Rabiota wciąż niejasna. Na co czeka Francuz?