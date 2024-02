IMAGO / Paquot Baptiste Na zdjęciu: Zinedine ZIdane

Zidane od 2021 pozostaje bez pracy

Francuz jest łączony z Bayernem Monachium

Według mediów wolałby poprowadzić Juventus

Zidane chciałby przejąć stery w Juventusie

Zinedine Zidane nie zajmuje się trenerką od czasu opuszczenia Realu Madryt latem 2021 roku. Francuz zawsze będzie żywił wielką miłość do Juventusu, ponieważ grał tam od 1996 do 2001 roku, kiedy to został sprzedany do drużyny Królewskich za rekordową wówczas kwotę około 77,5 miliona euro.

Według niemieckiego kanału Sport 1 Zidane jest jedną z opcji rozważanych przez Bayern Monachium na przyszły sezon po tym, jak ogłoszono, że Thomas Tuchel po zakończeniu rozgrywek odejdzie z klubu. Jednak to samo źródło zapewnia również, że gdyby Juventus złożył mu ofertę, Zidane z pewnością wybrałby właśnie tę opcję odrzucając wszystkie pozostałe.

Wcześniej mówiło się, że Zidane chciałby zostać selekcjonerem reprezentacji Francji, ale Didier Deschamps nie zamierza ustępować ze stanowiska i jakiś czas temu przedłużył kontrakt.

Zobacz również: Tuttosport przedstawił letnie plany Juventusu. Siedmiu nietykalnych i lista życzeń