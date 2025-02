Marco Canoniero / Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski i Zbigniew Boniek

Zalewski doceniony przez Zbigniewa Bońka

Nicola Zalewski kilka dni temu na zasadzie wypożyczenia opuścił zespół AS Romy i przeniósł się do Interu Mediolan. Tym samym wahadłowy zakończył bardzo długie spekulacje na temat jego przyszłości w zespole ze stolicy Włoch. Długo wydawało się, że Polak może trafić do Olympique Marsylia, ale finalnie zdecydował się pozostać w lidze włoskiej i poszedł do jeszcze lepszego zespołu niż Roma.

W pierwszym możliwym meczu Zalewski zanotował także debiut, którego lepszego nie mógł sobie chyba wyobrazić. Wchodząc na murawę w końcówce meczu przy niekorzystnym dla jego zespołu wyniku w derbowych starciu z AC Milanem w samej końcówce meczu, a właściwie już w doliczonym czasie gry zanotował on asystę na wagę remisu. Bardzo dobry pierwszy mecz w nowych barwach ocenił Zbigniew Boniek w rozmowie z “Polsatem Sport”. Były prezes PZPN bardzo optymistycznie wypowiedział się o reprezentancie Polski.

WIDEO: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

– Od razu “kupił” sobie szatnię, zaufanie trenera i kibiców. […] Nicola dostanie swoje minuty, choć nie będzie zawodnikiem podstawowym, ale samo przejście i gra w Interze nobilituje. Zalewski jest w bardzo mocnym klubie, jednym z top 10 w Europie! Na pewno dla Nicoli przejście do Interu jest krokiem do przodu – ocenił popularny Zibi w rozmowie z Michałem Białońskim, dziennikarzem “Polsatu Sport”.

