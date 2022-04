fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski w ostatnim czasie może liczyć na zaufanie od trenera Jose Mourinho. Młodzieżowy reprezentant Polski od dłuższego czasu otrzymuje okazję do gry w Serie A. Dziennikarz Gianluca Di Marzio podał, że także w spotkaniu 31. kolejki zawodnik zagra w pierwszym składzie AS Roma.

AS Roma w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Sampdorią

Dziennikarz Gianluca Di Marzio twierdzi, że kolejną okazję do gry w wyjściowym składzie otrzyma Nicola Zalewski

20-latek jest w ostatnim czasie jednym z ulubieńców Jose Mourinho

Zalewski ma otrzymać kolejna szansę w Serie A

Nicola Zalewski jest wychowankiem AS Roma. W tym sezonie rozegrał osiem meczów ligowych. Ostatnio 20-latek sprawdza się na lewym wahadle, gdzie gra bez strachu i pewnych swoich umiejętności.

Według informacji dziennikarza Gianluca Di Marzio także w najbliższym starciu Serie A przeciwko Sampdorii młody polski piłkarz ma otrzymać szanse gry. Tym samym Zalewski będzie mógł się skonfrontować z Bartoszem Bereszyńskim.

Roma ma zagrać przeciwko ekipie z Genui w ustawieniu 3-4-2-1. Jose Mourinho w defensywie ma postawić na Gianlukę Manciniego, Chrisa Smallinga i Rogera Ibaneza. W drugiej linii oprócz Nikolo Zalewskiego okazję do gry mają otrzymać także między innymi Sergio Oliveira i Bryan Cristante. Tymczasem w ataku The Special One ma postawić na Tammy’ego Abrahama i Henricha Mychitariana.

Giallorossi plasują się aktualnie na piątej pozycji w ligowej tabeli. Roma legitymuje się dorobkiem 51 punktów na koncie. Do czwartego Juventusu, zajmującego miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów, rzymianie tracą osiem oczek.

Czytaj więcej: Przed 31. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź