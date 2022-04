Przed 31. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

31. kolejka Serie A przebiegnie pod znakiem Derby d’Italia. Starcie na Allianz Stadium z udziałem Juventusu i Interu Mediolan będzie języczkiem u uwagi wszystkich weekendowych meczów w lidze włoskiej. Ciekawie powinno być również w bojach z udziałem Sampdorii i Romy oraz Milanu i Bologny. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 31. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

UC Sampdoria – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Sampdoria – Roma to bardzo ciekawie zapowiadające się sobotnie spotkanie w lidze włoskiej przed daniem dnia, którym będą oczywiście Derby d’Italia. Genueńczycy podejdą do potyczki po wygranym boju z Venezią (2:0). Tymczasem Giallorossi są po cennym zwycięstwie w derbach nad Lazio (3:0).

W pierwszym boju między Sampdorią a Romą w tej kampanii miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami cztery razy górą byli rzymianie, w jednym spotkaniu zwyciężyła Sampdoria i dwa starcia zakończyły się remisem. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Juventus FC – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

Arcyciekawie zapowiada się niedzielny klasyk w Serie A. Juventus przystąpi do Derby d’Italia, chcąc przedłużyć swoją passę bez porażki, która trwa od 16 meczów. Stara Dama przed reprezentacyjną przerwą pokonała Salernitane (2:0).

Inter Mediolan ma natomiast za sobą dwa remisy z rzędu, kolejno z Fiorentiną (1:1) i Torino (1:1). Ogólnie Nerazzurri w sześciu ostatnich meczach nie przegrali ani razu. Zanotowali w nich jednak tylko dwa zwycięstwa i cztery remisy.

W pierwszym ligowym boju pomiędzy Interem a Juve padły tylko dwa gole. Wynik rywalizacji otworzył w 17. minucie Edin Dzeko. Tymczasem tuż przed końcem spotkania do wyrównania doprowadził Paulo Dybala, wykorzystując rzut karny w 89. minucie.

Widząc dyspozycje obu ekip w ostatnim czasie, to skłaniamy się ku wygranej podopiecznych Massimiliano Allegriego. Nasz typ: wygrana Juventusu.

AC Milan – Bologna FC. Typy, kursy, zapowiedź

Milan – Bologna to ostatnie starcie w ramach 27. kolejki ligi włoskiej. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą Rossoneri.

Z drugiej jednak strony, mając na uwadze, z jak dobrej strony w boju przeciwko Szkotom pokazał się Łukasz Skorupski, wszystko jest możliwe. Golkiper Rossoblu jest zdecydowanie na fali wznoszącej, więc niewykluczone, że może być kluczowa postacią Bologny w poniedziałkowy wieczór.

Milan w pierwszej potyczce z bolończykami zaliczył zwycięstwo (4:2). Ogólnie Rossoneri byli górą z Czerwono-niebieskimi w każdym z sześciu ostatnich spotkań między obiema ekipami. Nie idziemy w tym starciu na łatwiznę, nie wskazując potencjalnego zwycięzcy w tej konfrontacji. Spodziewamy się natomiast goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 31. kolejki Serie A:

Sobota (02.04.2022)

15:00 Spezia Calcio – Venezia Calcio (powyżej 2,5 bramki – TAK)

18:00 SS Lazio – US Sassuolo (1)

20:45 US Salernitana – Torino FC (2)

Niedziela (03.04.2022)

12:30 ACF Fiorentina – Empoli FC (1)

15:00 Atalanta BC – SSC Napoli (obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 Udinese Calcio – Cagliari Calcio (1)

18:00 UC Sampdoria – AS Roma (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 Juventus FC – Inter Mediolan (1)

Piątek (04.04.2022)

18:30 Hellas Werona – CFC Genoa (X)

20:45 AC Milan – Bologna FC (obie drużyny strzelą – TAK)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

31. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

