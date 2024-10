Nicola Zalewski czekał na ten moment ponad miesiąc w Serie A

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski zagrał w Serie A

We wrześniu AS Roma rozważała sprzedaż Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski znalazł się na radarze Galatasaray, jednak sam zawodnik nie brał pod uwagę transferu do tureckiego klubu. Ostatni występ 22-latka w Serie A miał miejsce 1 września w meczu z Juventusem, po czym przez długi czas pozostawał poza kadrą meczową.

Trener Ivan Jurić włączył Nicolę Zalewskiego do kadry meczowej na spotkanie z Monzą w ramach 7. kolejki. Kontuzja Stephana El Shaarawy’ego spowodowała, że Polak pojawił się na murawie już w 20. minucie. Roma objęła prowadzenie w 61. minucie po golu Artema Dovbyka, jednak gospodarze wyrównali dziewięć minut później dzięki trafieniu Dany’ego Moty.

Powrót Zalewskiego na boisko to świetna wiadomość dla selekcjonera Michała Probierza przed październikowymi meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią i Chorwacją na PGE Narodowym w Warszawie. Podczas poprzedniej przerwy na kadrę, Zalewski zagrał w obu meczach ze Szkocją i Chorwacją.