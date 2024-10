Zalewski otrzyma kolejną propozycję. Wznowiono rozmowy

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski przedłuży umowę z Romą?

Lato dla Nicoli Zalewskiego było wyjątkowo gorące. Reprezentant Polski mógł zmienić barwy, jednak mimo zainteresowania ze strony PSV i Galatasaray postanowił pozostać w obecnym zespole. Na transfer nalegała Roma, ale ostatecznie 22-latek nie ugiął się pod presją władz klubu i przeczekał trudny moment. Po miesiącu braku gry w końcu doczekał się minut w Serie A.

Obecny kontrakt Polaka wygasa 30 czerwca 2025 roku. Jeżeli do stycznia nie przedłuży on umowy z aktualnym pracodawcą, będzie mógł negocjować z nową drużyną, która po sezonie pozyska go za darmo. Rzymianie nie chcą dopuścić do takiej sytuacji i – jak informuje Nicolo Schira – wznawiają rozmowy ze swoim wychowankiem.

Zalewski odrzucił poprzednią propozycję, która opiewała na milion euro za sezon gry w koszulce Giallorossich. Teraz Roma będzie musiała poprawić warunki proponowane wahadłowemu. Ekipa z Wiecznego Miasta nie chce dopuścić do sytuacji, w której 23-korotny reprezentant Biało-Czerwonych odejdzie ze Stadio Olimpico jako wolny zawodnik.

Nicola Zalewski kolejny mecz rozegra już w sobotę. 21-latek jest awizowany do gry w pierwszym składzie w meczu Polska – Portugalia.

Zobacz także: Probierz został zapytany o Casha. Odpowiedział jednym zdaniem