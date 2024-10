Probierz został zapytany o Casha. Odpowiedział jednym zdaniem

Paweł Bejnarowicz / PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz tłumaczy brak powołania dla Casha

Reprezentacja Polski w sobotę 12 października rozegra kolejne spotkanie w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni na PGE Narodowym podejmą Portugalię, która po dwóch meczach ma na koncie sześć punktów. Drużyna Roberto Martineza jest oczywiście faworytem tego starcia. Na pięć dni przed rywalizacją z Os Navegadores odbyła się konferencja, w której udział wzięli Michał Probierz i Robert Lewandowski.

Probierz został poproszony o komentarz w sprawie Wojciecha Szczęsnego – Od początku uważałem, że jest zbyt młody, żeby kończyć karierę – stwierdził selekcjoner. – Każdy trener ma prawo do swoich wyborów i takich wyborów dokonaliśmy, powołując zawodników obecnych na zgrupowaniu – tak trener Polaków odpowiedział na pytanie o brak Matty’ego Casha. Probierz wyjaśnił też absencję Drągowskiego, Kozłowskiego i Skrzypczaka, zdradzając, że cała trójka została wyłączona z kadry ze względów zdrowotnych.

– Jeżeli chodzi o Maxa, to znam go od dłuższego czasu. Bardzo cieszę się, że wrócił do Polski. Jednak nie spodziewałem się, że tak szybko zacznie grać. Wierzę w tego chłopaka, wierzę, że to zawodnik, który może bardzo dobrze grać na tej pozycji. Bardzo mi się podoba to, że gra do przodu, że pierwszym przyjęciem otwiera sobie pole do gry. Pokazał się z dobrej strony w meczach z Betisem i Jagiellonią – tak Probierz opisał Maximilliana Oyedele, którego powołanie wzbudziło duże emocje.