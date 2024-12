Vlahović ma trzy opcje ws. przyszłości. Juventus nie zamierza akceptować jednej z nich

Juventus stoi przed ważnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości Dusana Vlahovicia. Klub zamierza rozpocząć rozmowy o nowym kontrakcie, jednak sytuacja może się skomplikować, jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus chce zatrzymać Vlahovicia, ale na swoich warunkach

Juventus przygotowuje się do przedłużenia umowy z Dusanem Vlahoviciem, której obecny okres obowiązywania kończy się w czerwcu 2026 roku. Klub chce rozłożyć wysokie wynagrodzenie zawodnika – wynoszące obecnie 12 milionów euro rocznie – na dłuższy czas, proponując nowy kontrakt z wynagrodzeniem na poziomie 8 milionów euro rocznie.

Dla Serba jest to znacząca obniżka, co może utrudnić szybkie osiągnięcie porozumienia. Włoskie media, w tym “Repubblica”, informują, że Vlahović ma trzy możliwości: zaakceptować nową umowę z niższą pensją, przyjąć ofertę z innego klubu lub pozostać w Juventusie na ostatni rok kontraktu.

Jeśli Vlahovic zdecyduje się nie podpisywać nowego kontraktu, Juventus może podjąć drastyczne kroki. Istnieje ryzyko, że napastnik zostanie odsunięty od pierwszego zespołu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Federico Chiesy i Westona McKenniego zeszłego lata. Obaj zawodnicy, z powodu braku porozumienia kontraktowego, przez wiele tygodni trenowali osobno, co znacząco wpłynęło na ich przyszłość w klubie.

Ostatecznie Chiesa przeniósł się do Liverpoolu, a McKennie, po osiągnięciu porozumienia w sprawie nowej umowy do 2026 roku, powrócił do pierwszej drużyny. Juventus chce uniknąć podobnej sytuacji z Vlahoviciem, dlatego naciska na szybkie rozwiązanie sprawy.

Dusan Vlahovic to jeden z najważniejszych zawodników w składzie Bianconerich, jednak warunki nowego kontraktu mogą być trudne do zaakceptowania dla Serba. Juventus liczy na to, że ich gwiazdor zdecyduje się na przedłużenie współpracy, jednak negocjacje mogą potrwać dłużej niż oczekiwano.

Zobacz również: Juventus chce byłego piłkarza Milanu. Teraz błyszczy w Premier League