Vlahović podzieli los Chiesy? Juventus gotowy na drastyczne kroki

Marco Canoniero / MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Chiesa i Vlahović

Vlahović może zimą opuścić Juventus

Juventus sprowadził Dusana Vlahovicia z Fiorentiny w styczniu 2022 roku za kwotę sięgającą 85,3 mln euro. Serb podpisał kontrakt na 4,5 roku, którego roczna amortyzacja wynosi obecnie 19 mln euro. Wartość zawodnika w księgach klubu spadnie do 19 mln euro na koniec sezonu 2024/2025, co pokazuje, jak dużym obciążeniem finansowym pozostaje napastnik.

Obecnie Vlahovic zarabia 12 mln euro netto rocznie (około 23 mln brutto), co wykracza poza nową politykę oszczędnościową narzuconą przez klub. Juventus chce renegocjować umowę, zmniejszając stałe wynagrodzenie na rzecz wyższych bonusów lub rozkładając je na więcej lat. Jednak dotychczasowe rozmowy między dyrektorem sportowym Cristiano Giuntolim a agentami zawodnika nie przyniosły porozumienia.

Według “La Repubblica”, brak porozumienia może doprowadzić do drastycznego scenariusza – odsunięcia Vlahovicia od składu w ostatnim roku kontraktu, które będzie prowadziło do transferu. Taka sytuacja miała miejsce z Federico Chiesą latem 2024 roku, kiedy to Juventus, chcąc uniknąć wysokich kosztów, przyjął ofertę Liverpoolu w ostatniej chwili.

Jeśli negocjacje z Vlahoviciem zakończą się fiaskiem, Juventus może podjąć podobne kroki. Transfer zimowy w styczniu 2025 roku może stać się jedyną opcją, by odzyskać część zainwestowanych środków.

