Vlahović miał być liderem Juventusu. Te liczby go kompromitują

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović na potęgę marnuje sytuacje strzeleckie

Dusan Vlahović od lat jest uważany za lidera Juventusu. Po przyjściu Thiago Motty do ekipy Starej Damy media nie miały wątpliwości, że nowy szkoleniowiec zacznie budować skład właśnie od Serba. Tymczasem napastnik wciąż nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a częsta krytyka, która na niego spada nie jest wyssana z palca. Dusan Vlahović wyraźnie nie potrafi udźwignąć ciężaru gry w zespole Bianconerich.

Jak informują Max Statman, Dusan Vlahović zmarnował już cztery duże okazje do zdobycia bramki w obecnym sezonie i jest to najgorszy wynik w Serie A. Ponadto, Serb w poprzedniej kampanii zmarnował takich sytuacji aż 19, co również okazało się najgorszym wynikiem w całej lidze. To tylko pokazuje, że forma Vlahovicia w barwach Juventusu jest bardzo daleka od ideału. W sobotnim mecz z Empoli (0:0) napastnik fatalnie pomylił się w niemal stuprocentowej sytuacji.

Dusan Vlahović poprzedni sezon ligowy zakończył z szesnastoma trafieniami na koncie, natomiast kampanię 2022/23 z dziesięcioma. Nie jest to z pewnością wynik, który może zachwycać. Łącznie do tej pory rozegrał w Juventusie 105 meczów, w których strzelił 43 gole biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Dla porównania Serb dla Fiorenitny, z której trafił do stolicy Piemontu, zdobył łącznie 49 goli w 108 spotkaniach. Warto jednak zauważyć, że drużyna z Florencji nie jest tak mocna, jak Juventus i Vlahović nie miał tam tak wielu okazji do zdobywania bramek.

