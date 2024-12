Motta ma cichego bohatera w Juventusie. Statystyki mówią wszystko!

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Vlahović kluczowy dla ofensywy Juventusu

Dusan Vlahović wystąpił w 16 meczach, Juventus zdobył w tym czasie 25 bramek, co daje średnio 1,5 gola na mecz. Dla porównania, w trzech spotkaniach rozegranych bez niego drużyna strzeliła zaledwie jednego gola (i to po rykoszecie!), co oznacza średnią 0,33 gola na mecz. Te statystyki pokazują, jak ważnym elementem układanki Juventusu jest Serb, zwłaszcza w kontekście braku innych nominalnych napastników, takich jak Arek Milik, który obecnie również leczy kontuzję.

Vlahović od 23 listopada pauzuje z powodu kontuzji mięśniowej, której doznał podczas meczu reprezentacji Serbii w Lidze Narodów przeciwko Danii. Przez uraz opuścił kluczowe spotkania z Milanem i Lecce w Serie A oraz mecz Ligi Mistrzów przeciwko Aston Villi. Brak Vlahovicia uwypuklił problemy ofensywne Juventusu, który zmaga się z ograniczonym wyborem napastników.

Bez względu na krytykę dotyczącą techniki czy psychiki Vlahovicia, jedno jest pewne: jego obecność na boisku ma bezpośredni wpływ na zdolność Juventusu do zdobywania bramek. W sytuacji, gdy ofensywa drużyny opiera się głównie na nim, powrót Serba do pełnej dyspozycji jest dla Juventusu priorytetem. Jego gole mogą zdecydować o losach kluczowych spotkań w Serie A i Lidze Mistrzów, a także pomóc drużynie utrzymać pozycję w walce o najwyższe cele.

