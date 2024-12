Fiorentina – Inter: oto potencjalne daty dokończenia meczu

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mecz Fiorentina - Inter

Kiedy Fiorentina i Inter wrócą na boisko?

Mecz Fiorentina – Inter zostanie wznowione zgodnie z protokołem Serie A od momentu przerwania gry, czyli od 17. minuty. Jednak z powodu napiętego terminarza, obejmującego rozgrywki ligowe, Puchar Włoch, Ligę Mistrzów oraz Ligę Konferencji, spotkanie nie odbędzie się przed końcem 2024 roku.

Według “La Gazzetta dello Sport” pierwsze dostępne terminy przypadają dopiero na luty 2025 roku. Jeśli Inter i Fiorentina awansują do 1/8 finału Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji, prawdopodobne daty rozegrania meczu to 12 lub 19 lutego. Ostateczny termin zależy jednak od wyników faz ligowych w europejskich pucharach, które zostaną oficjalnie potwierdzone w styczniu.

Edoardo Bove, pomocnik Fiorentiny, zasłabł w 17. minucie spotkania i został natychmiast przetransportowany do szpitala Careggi we Florencji. 22-latek odzyskał przytomność jeszcze w drodze do szpitala, a w poniedziałek rano poinformowano, że jest już w stanie samodzielnie oddychać i jego stan jest stabilny.

Incydent na boisku wzbudził ogromne emocje wśród kibiców i zawodników, a zdrowie Bove pozostaje priorytetem zarówno dla klubu, jak i całej społeczności Serie A. Jego stan jest monitorowany przez lekarzy, którzy wykluczają szybki powrót na boisko. Z pewnością minie sporo czasu, zanim piłkarz Fiorentiny znów będzie gotowy do gry.

