fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen stracił panowanie nad sobą

Victor Osimhen w trakcie minionego weekendu brał udział w niecodziennym zdarzeniu. Piłkarz SSC Napoli stracił panowanie nad sobą i wyrwał z rąk telefon jednemu z fanów, o czym pisze RMC Sport. Zawodnik ostatnio nie wziął udział w pierwszym meczu sezonu w ekipie ze Stadio Diego Armando Maradona.

Źródło podaje, że do sytuacji doszło w sobotni wieczór w jednym z klubów nocnych. Zawodnik wciąż związany kontraktem z Napoli został rozpoznany przez jednego z kibiców. Nakręcony przez tego fana telefonem, nigeryjski piłkarza źle zareagował i podszedł do fana, chcąc wyrwać mu urządzenie z rąk.

W trakcie minionego weekendu Osimhena zabrakło w składzie drużyny Antonio Conte na mecz w pierwszej rundzie Pucharu Włoch z Modeną. Ekipa z Neapolu wywalczyła przepustkę do gry w kolejnej fazie rozgrywek po wygraniu konkursu jedenastek. Tymczasem piłkarz sobotniego wieczoru był w nocnym klubie.

Zgodnie z umową obowiązującą do czerwca 2026 roku Osimhen ma tego lata zmienić pracodawcę. Wpływ na to ma mieć prośba zawodnika o to, aby spróbować swoich sił w nowym miejscu. W ostatnich tygodniach RMC Sport przekazywało wieści, że doszło do porozumienia Osimhena z PSG. Kłopot w tym, że Aurelio De Laurentiis oczekuje za swoją gwiazdę 100 milionów euro.

Nigeryjczyk w poprzedniej kampanii wystąpił w 32 meczach. Zdobył w nich 17 bramek.

