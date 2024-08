Youssoufa Moukoko nie dla klubu z Ligue 1, rozmowy przerwane

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko nie zamieni Borussii Dortmund na Olympique Marsylia

Olympique Marsylia chce w nowym sezonie namieszać w lidze francuskiej. Jednocześnie władze klubu pracują nad wzmocnieniami. Jak na razie do francuskiej ekipy trafili między innymi: Mason Greenwood, Ismael Kone czy Bamo Meite. Wydawało się, że kwestią czasu jest, że gdy szeregi drużyny ze Stade Velodrome zasili Youssoufa Moukoko. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis RMC Sport.

Źródło przekonuje, że władze francuskiego klubu postanowiły całkowicie przerwać negocjacje w sprawie transferu zawodnika. Tym samym 19-letni niemiecki napastnik tego lata nie zasili Olympique Marsylia. Borussia Dortmund początkowo była gotowa wypożyczyć piłkarza. Później jednak zdecydował, że wypożyczy Moukoko, ale z opcją transferu definitywnego po spełnieniu konkretnych warunków. T sprawiło, że rozmowy stały się napięte, aż w końcu zostały zerwane.

Młody zawodnik Borussii debiut w Bundeslidze zaliczył, mają zaledwie 16 lat. Aktualny kontrakt piłkarza z ekipą z Signal Iduna Park obowiązuje do 2026 roku. Zanim piłkarz trafił do BVB, to reprezentował barwy FC St. Pauli.

Moukoko ma na swoim koncie jak na razie 76 występów w lidze niemieckiej, notując w nich 17 trafień i sześć asyst. Ponadto piłkarz rozegrał osiem meczów w Pucharze Niemiec. Ma też w dorobku 12 spotkań w Lidze Mistrzów, w których jeszcze nie skierował piłki do siatki.

