Jakub Kiwior znajduje się na ostatniej prostej przed przenosinami do Arsenalu. Trener Spezii Luca Gotti skomentował potencjalny transfer polskiego obrońcy.

Jakub Kiwior jest bardzo bliski dołączenia do Arsenalu

Będzie to największa sprzedaż w historii Spezii

Luca Gotti mówi o odejściu swojego obrońcy

“Wyobrażam sobie, że klub też się cieszy”

O hitowym transferze Jakuba Kiwiora mówiło się już od kilku miesięcy. Polski obrońca ma za sobą świetny okres w Serie A, który pozwolił również na wywalczenie miejsca w pierwszym składzie reprezentacji Polski. Media przekonywały o zainteresowaniu ze strony czołowych włoskich klubów, takich jak Milan czy Napoli. Ofertę transferu złożyła również Borussia Dortmund, lecz Spezia ją odrzuciła, mając nadzieję na jeszcze większe pieniądze.

Kierunek przenosin Kiwiora jest zaskakujący. Reprezentant Polski jest już bardzo bliski dołączenia do liderującego w Premier League Arsenalu. Transakcja wyniesie łącznie 25 milionów euro, co stanowi dla Spezii najdroższą sprzedaż w historii. Odejście swojego obrońcy skomentował trener włoskiego klubu Luca Gotti.

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu Kiwiora i szansy, na jaką sam zapracował. To również największa sprzedaż w historii Spezii, dlatego wyobrażam sobie, że klub też się cieszy. Ja nie mogę być z tego zadowolony. Są trenerzy, którzy nieustannie błagają o wzmocnienia. Ja taki nie jestem, ale często spotykam się z sytuacją, że moje kluby sprzedają zawodników z ogromnym zyskiem.

– Oczywiście nie mówię, że zawodnicy, którzy przychodzą są gorsi, ale są mniej przygotowani do naszej gry. To frustrujące dla trenera, kiedy pracujesz nad rozwojem piłkarzy i drużyny, a później dochodzi do sprzedaży i musisz budować wszystko od nowa – narzeka Włoch.

