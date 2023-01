fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza poinformował, że we wtorek poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Na Stadionie Narodowym odbędzie się wówczas konferencja, na której ogłoszona zostanie decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej.

We wtorek poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Konferencja prasowa odbędzie się na Stadionie Narodowym

Wszystko wskazuje na to, że wybór padł na Paulo Bento

Nowy selekcjoner wybrany

Saga dotycząca wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski dobiega końca. Oficjalna konferencja oraz prezentacja następcy Czesława Michniewicza odbędzie się w najbliższy wtorek na Stadionie Narodowym. O szczegółach poinformował Cezary Kulesza.

Chciałbym poinformować, że konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszony i zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, odbędzie się we wtorek na @PGENarodowy. Wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 22, 2023

Od zakończenia mistrzostw świata w Katarze trwały dywagacje na temat wyboru Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kiedy stało się jasne, że kontrakt Michniewicza nie zostanie przedłużony, w przestrzeni medialnej pojawił się szereg nazwisk łączonych z pracą z “Biało-Czerwonymi”. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano między innymi Vladimira Petkovicia, Herve Renarda, Stevena Gerrarda, Jana Urbana czy Marka Papszuna.

Wszystko wskazuje na to, że wybór padnie na innego zagranicznego trenera, czyli Paulo Bento. Od kilku dni panuje przekonanie, że to właśnie on zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Portugalczyk ma za sobą czteroletnią kadencję w Korei Południowej, która zakończyła się po odpadnięciu z mundialu w Katarze. Wcześniej, również przez cztery lata, prowadził swoją rodzimą reprezentację, a w międzyczasie był związany z Cruzeiro, Olympiakosem oraz Chongqing Liangjiang Athletic.

