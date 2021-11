Szymon Żurkowski w miniony weekend strzelił gola i zaliczył asystę w Serie A. Pomocnik Empoli znalazł się dzięki temu w jedenastce kolejki, którą wybrał portal WhoScored.com Czytaj dalej…

Szymon Żurkowski prezentuje świetną formę

Polak strzelił w miniony weekend gola oraz zaliczył asystę

Pomocnik Empoli został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki Serie A przez portal WhoScored.com

Żurkowski w formie

Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się do tego, że Polacy w Serie A, grają regularnie i prezentują świetną formę. Sezon 2021/2022 nie jest jednak udany dla wielu biało-czerwonych. Na pochwały z pewnością zasługuje jednak Szymon Żurkowski.

24-letni pomocnik od jakiegoś czasu jest na wypożyczeniu w Empoli, z którym awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Umiejętności Żurkowskiego są doceniane, ponieważ w bieżącej kampanii, tylko raz nie zobaczyliśmy go na boisku.

Żurkowski ostatniego dnia października strzelił swojego pierwszego gola w Serie A. Trafił na 2:1 przeciwko Sassuolo, dzięki czemu jego ekipa zdobyła trzy punkty. W poprzedniej serii gier Polak przebywał na boisku przez dziesięć minut. Ostatnio otrzymał nieco ponad pół godziny i wykorzystał je znakomicie. Z Genoą najpierw zaliczył asystę, a później zdobył bramkę. Finalnie Empoli zremisowało 2:2.

CO ZA MECZ ŻURKOWSKIEGO! 🔥🔥🔥



Najpierw asysta, a teraz doskonały strzał i gol dla Empoli FC! 👏 Włączcie Eleven Sports 2!

#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/FHIRHcrJKG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 5, 2021

Doskonały występ Żurkowskiego został doceniony nie tylko przez kibiców w Polsce i we Włoszech. 24-latek znalazł się w najlepszej jedenastki ostatniej kolejki Serie A, którą wybrał portal WhoScored.com. Polski pomocnik otrzymał drugą najwyższą notę-8.7. Lepiej oceniono jedynie Pedro z Lazio.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/0Pv6o4o3YY — WhoScored.com (@WhoScored) November 8, 2021

Czytaj także: Bereszyński priorytetem Mourinho. Transfer do Romy już wkrótce?